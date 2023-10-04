Наркодилеры из Нижнего Тагила получили крупные сроки за сбыт запрещённых веществ в Башкирии

Верховный суд Башкортостана приговорил троих жителей Нижнего Тагила к сроку от 16 до 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима за сбыт запрещённых веществ в крупном размере. Они признаны виновными по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Об этом сообщили в прокуратуре республики.

Следствие и суд установили, что в ноябре 2022 года мужчины вступили в группу, организованную неустановленным лицом. По указанию руководителя они забрали из Ленинградской и Московской областей свыше 32 килограмм наркотиков и перевезли их на автомобиле в Башкирию. В Чекмагушевском, Иглинском и Дюртюлинском районах они оборудовали тайники, в которых спрятали 9 кг белого порошка. В январе этого года деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками полиции. В автомобиле нашли 23 килограмм наркотиков, весы и упаковочные материалы.

Материалы в отношении неустановленного руководителя группы выделены в отдельное производство.