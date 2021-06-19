Направлялись в Нижний Тагил. На Серовском тракте в лобовом ДТП погибли два человека

В ночь на 19 июня на Серовском тракте под Нижней Турой произошла смертельная авария. 58-летний водитель автомобиля ГАЗ-22177 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой Fiat Ducato, за рулём которой был 49-летний мужчина. Оба водителя от удара погибли на месте ДТП до приезда врачей скорой медицинской помощи. 46-летний пассажир, который находился в салоне автомобиля ГАЗ-22177, доставлен в Нижнетуринскую больницу с травмами различной степени тяжести.

Установлено, что водитель отечественного автомобиля возвращался с пассажиром в Нижний Тагил из Ивделя. В Серове мужчина сделал остановку, во время которой пассажир пересел с переднего на заднее сиденье, что, возможно, спасло ему жизнь. Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбирается ГИБДД.