Наняли «лишнего» человека и забыли списать старое оборудование. Счётная палата Нижнего Тагила нашла множество нарушений в спортивной школе «Юность»

Счётная палата Нижнего Тагила проверила, как в спортивной школе «Юность» расходуются средства, выделенные из бюджета города. Проверка выявила массу нарушений и недочётов в работе учреждения.

Согласно документу Счётной палаты, в спортшколе «Юность» не соблюдаются условия договора по страхованию муниципального имущества. Также учреждение не списало с баланса неисправное имущество общей стоимостью около 348 тысяч рублей.

Кроме того, директор спортшколы Сергей Кутемов принял в штат человека на должность заведующего хозяйством сверх установленной нормативом численности работников учреждения. Из-за этого возникли дополнительные расходы бюджета в размере 460 тысяч рублей.

Счётная палата выявила нарушения в оформлении документации, несоблюдение порядка формирования муниципального задания в части качества оказываемых услуг и объёма выполняемых работ. Недочёты были найдены и в ведении бухгалтерии за 2019 и 2020 год. Так, в бухгалтерской отчётности за 2019 год показатель долгосрочной дебиторской задолженности занижен на сумму 71 млн 874 тысячи рублей.

Отчёт и информация о результатах проверки направлены в Нижнетагильскую городскую думу и главе города Владиславу Пинаеву. По информации управления физической культуры, спорта и молодёжной политики, сейчас проходит стандартная процедура по итогам проверки, предпринимаются необходимые меры по устранению замечаний.

После запроса Счётной палаты у спортшколы есть 10 дней на то, чтобы предоставить информацию о дисциплинарных взысканиях с ответственных лиц.