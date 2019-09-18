«Нам всё понятно, но мы вам ничего не расскажем»: «Роскосмос» узнал о происхождении дыры в «Союзе» и отказался от раскрытия этой информации

«Роскосмос» выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» взялась микротрещина, но оставит эту информацию в тайне, сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Оно было в бытовом отсеке [корабля "Союз МС-09"], он давно уже сгорел при схождении корабля. Все пробы мы взяли. Что случилось, нам всё понятно, но мы вам ничего не расскажем. Должна же быть какая-то тайна у нас», — заявил Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодёжи».

Напомним, 30 августа на Международной космической станции (МКС) начало снижаться давление воздуха, после чего экипаж обнаружил микротрещину в бытовом отсеке корабля. Сначала глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что проверяется версия преднамеренного воздействия дрелью на обшивку корабля «Союз» при производстве или в космосе. Однако позже внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» сообщила, что отверстие появилось ещё в цехе общей сборки кораблей в подмосковном Королёве.