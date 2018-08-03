«Налоговый рай» для клиентов Банка «НЕЙВА»

Когда сезон отпусков в самом разгаре и на улице светит солнце, мало кто догадывается, что налоговая служба не отдыхает и продолжает начислять платежи.

Банк «НЕЙВА» заботится о своих клиентах и уже сейчас предлагает воспользоваться бесплатным сервисом по просмотру и оплате налогов, пеней и задолженностей.

Если у вас имеется квитанция по имущественному, земельному или транспортному налогу, то всё, что вам нужно сделать — это зайти в «Банк-он-Лайн» и ввести индекс документа УИН. В результате запроса отобразится информация о налоге, который вы сможете сразу оплатить без комиссии.

Если вам необходимо узнать и оплатить налоговые задолженности за прошлые периоды, то можно воспользоваться поиском по номеру ИНН. В результате поиска отобразится информация об отсутствии задолженностей либо список просроченных налоговых платежей и пеней, которые вы сможете оплатить без комиссии.

Что делать если нет квитанции с налоговым уведомлением и вы не знаете УИН документа? Сформировать квитанцию в электронном виде можно на сайте ФНС через личный кабинет налогоплательщика по адресу www.nalog.ru.

Из квитанции необходимо скопировать только индекс документа — УИН и указать его в «Банк-он-Лайн».

Если у вас возникли вопросы по оплате налогов в «Банк-он-Лайн» или необходима консультация по получению квитанции с номером УИН, то мы всегда готовы помочь по телефону 8−800−7000−213.

Банк «НЕЙВА»: всё просто!

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