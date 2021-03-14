Налоговая получила расширенный доступ к банковской тайне

Федеральная налоговая служба (ФНС) с 17 марта получит расширенный доступ к банковской тайне. Налоговикам дадут возможность запрашивать у банков дополнительную информацию о клиентах и их операциях.

В течение трёх дней с момента запроса кредитные организации будут обязаны предоставить налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение деньгами, а также копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие. Ранее ФНС могла получить такую информацию только в рамках налоговой проверки. Утверждается, что меры направлены на борьбу с недобросовестными налогоплательщиками, пишет РИА Новости.

По данным издания, это сделано для того, чтобы повысить контроль за денежными потоками граждан и предприятий. Теперь об объёме возможных не декларируемых доходов будут судить не только по данным об их доходах, но и по информации об расходах граждан.