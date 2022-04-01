«Налейте мне кофе, курицы е*****». В Нижнем Тагиле пьяный мужчина устроил дебош в пекарне на улице Газетной (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле мужчина кавказской внешности устроил дебош в пекарне «Любимая» в ТЦ «Центральный» (бывший колхозный рынок. — Прим. ред.). Инцидент произошёл 31 марта около 20:00, когда в пекарню зашёл неизвестный и неожиданно начал оскорблять сотрудниц за прилавком.

«Всё произошло в конце рабочего дня. Я услышал непонятный шум из зала, выбегаю, а там пьяный мужчина кавказской наружности налетает на моих сотрудниц, оскорбляет их. — сообщил АН “Между строк” владелец пекарни Юрий. — Женщины испугались и не знали, что делать. Я попробовал выпроводить его из нашего заведения, уже на улице между нами началась борьба. Потом он убежал, мы закрылись, но спустя некоторое время он прибежал обратно с металлическим предметом в руках и начал долбиться к нам в стеклянную дверь. Мимо в этот момент проходила девушка, и он накинулся на неё. Мы решили открыть дверь, чтобы помочь девушке, а дебошир тут же переключился с неё на пекарню, забежал внутрь и прижал одну из сотрудниц к витрине. Она не из робкого десятка и попыталась дать отпор. В этот момент мы вызвали полицию и охрану. Когда они приехали, мужик уже убежал».

Как сообщил владелец пекарни, дебошир является постоянным клиентом заведения. В этот раз от мужчины пахло алкоголем, наблюдались проблемы с координацией. Своё общение с сотрудниками заведения он начал с оскорблений, назвав женщин у прилавка «курицами е******». Сам Юрий заявил, что после завязавшейся драки он был вынужден обратиться в травмпункт, где у него диагностировали гематому височной части головы.

«Больше всего меня возмутило то, что он никак не реагировал на угрозы вызова полиции. Вообще считаю, что со стороны этого отморозка какая-то дискредитация южных народов происходит. Для него уважение к женщинам и старшим ничего не значит. Перед дракой произошла словесная перепалка, в которой он оскорблял меня, мою семью, мой род. Обещал найти меня и разобраться», — добавил Юрий.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» сообщили, что по данному факту участковые уполномоченные проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента.