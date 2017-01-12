Находящийся под подпиской бард Новиков улетел отдыхать в ОАЭ

Шансонье Александр Новиков, находящийся под подпиской о невыезде по делу посёлка «Бухта Квинс», покинул Россию. Музыкант улетел на отдых в Объединённые Арабские Эмираты, пишет Znak.com. Бард заявляет, что уведомил следователей о своём отъезде.

«Я нахожусь на отдыхе в Арабских Эмиратах. Вы должны знать, что подписка о невыезде – это не ограничение передвижений человека в принципе. Просто я обязан уведомлять о месте своего нахождения: куда улетел, когда вернусь», – рассказал Новиков.

Певец заявил, что 18 января вернётся в Екатеринбург, где намерен организовать пресс-конференцию. Вместе со съёмочными бригадами федеральных каналов он планирует поехать на площадку «Бухты Квинс».

Напомним, шансонье Александр Новиков и бывший замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов обвиняются в мошенничестве. 29 декабря суд отпустил барда из-под домашнего ареста, однако 9 января с него взяли подписку о невыезде.

Жилищный кооператив «Бухта Квинс» был организован в 2010 году. В строительный проект было вовлечено 65 пайщиков, которые внесли деньги за строительство квартир на сумму 150 млн рублей, но жильё до сих пор не построено – стройку заморозили в 2011 году.

Агентство новостей «Между строк»