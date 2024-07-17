«Нагуляется и сам вернётся». По Нижнему Тагилу уже месяц бродит одомашненный олень (ВИДЕО)

Накануне в редакцию АН «Между строк» обратилась местная жительница Ирина. Проезжая в конце прошлой недели в районе Валёгин Бор она увидела оленя, гуляющего вдоль автомобильной дороги. По словам женщины, животное находилось в сильном стрессе и выглядело напуганным.

Ирине удалось выяснить, что этот олень одомашненный и у него есть хозяева.

«Я возвращалась домой с работы и увидела, как блуждает олень вдоль автотрассы. Решила поинтересоваться чей он. Позвонила маме и она сразу поняла, кому принадлежит животное и продиктовала адрес на Малой Кушве», — рассказала тагильчанка.

Ирина вместе с братом отправились к владельцам оленя в надежде узнать, почему животное находится на самовыгуле. На пороге частного дома их встретила нетрезвая женщина, которая подтвердила, что парнокопытное принадлежит ей и возвращать самостоятельно его она не собирается.

«Мы предложили довести её до места прогулки оленя и сопроводить обратно домой вместе с питомцем. На что в грубой форме нас послали на три буквы и сказала, что он нагуляется и сам вернётся»,— рассказывает Ирина.

Договориться с владелицей дикого животного не удалось, и, поговорив с другими знакомыми, проживающими рядом с местом событий, выяснилось, что олень блуждает по району уже месяц. Также оказалось, что это не единственное животное, которое принадлежит женщине.

«Олень в нездоровом состоянии. Он напуган и ослаб. Ходит по проезжей части, где все ему сигналят, и он убегает. Неизвестно, как он питается. Видно, что он заблудился и не может сориентироваться», — поясняет Ирина.

Если для примера взять инцидент с гальянскими поросятами, то можно сделать вывод, что городские власти бессильны перед такими нерадивыми животноводами и не способны оперативно решать подобные ситуации.