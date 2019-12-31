«Нафтогаз» подписал контракт о транзите российского газа по принципу «качай или плати»

Договорённость между «Нафтогазом» и «Газпромом» о транзите российского природного газа через территорию Украины предполагает принцип «качай или плати». Об этом исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что гарантированные объёмы транзита газа из РФ (65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах) — это минимум, а не максимум. Минимальные доходы от транзита в течение пяти ближайших лет, по его словам, должны составить 7,2 млрд рублей. Дополнительные объёмы будут оплачиваться по более высокому тарифу.

«Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу "качай или плати" на пять лет, является неординарным событием в таких условиях. Замечу, что это первый раз в истории Украины, когда "Газпром" заключил контракт на транзит по европейскому принципу "качай или плати"», — написал топ-менеджер «Нафтогаза» Витренко.

Юрий Витренко также уточнил, что переговоры между сторонами проводились до глубокой ночи 29 декабря. Документ подписывался дистанционно. Также стороны подписали соглашение об урегулировании судебных споров, которое предполагает «отзыв всех текущих исков и жалоб с обеих сторон» в судебных инстанциях. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, документы обеспечат транзит газа после 31 декабря 2019 года, пишет РБК.

Контракт о транзите газа через Украину истекал в конце 2019 года. С 2015 года Украина не покупает российский газ напрямую, а делает это через европейских поставщиков. Москва и Киев 20 декабря договорились о возобновлении прямых поставок, для этого стороны должны были сначала урегулировать судебные споры.