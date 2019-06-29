Над Нижним Тагилом пролетел НЛО (ВИДЕО)

Житель Нижнего Тагила Василий снял на камеру мобильного телефона необычное явление. Как рассказал АН «Между строк» сам автор, находясь в посёлке Горбуново, около полуночи он увидел на небе светящуюся точку, которая быстро двигалась параллельно земле. Мужчина принял космический объект за метеорит и в шутку предположил, что небесное тело опять летит в Челябинск.

«Часто самолёты вижу, но те шлейф оставляют и в атмосфере не горят. А эта штука раз в семь быстрее летела», - отметил Василий.

Отметим, что подобное движение «НЛО» характерно для международной космической станции. МКС эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. Уже согласована эксплуатация по 2024 год включительно, рассматривается продление срока работы до 2028, 2030 года. Объект находится на расстоянии примерно 400 километров от Земли и движется со скоростью 7,6 км/с, что составляет 27 360 км/ч.