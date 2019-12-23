Националистическое движение ЭНО отвергло связь с подозреваемым в стрельбе на Лубянке

Телеграм-канал ЭНО (Этническое национальное объединение) отверг принадлежность к движению подозреваемого в стрельбе возле штаб-квартиры ФСБ на Лубянке Евгения Манюрова.

«Мы — не террористы. Этническое национальное объединение никогда не будет терроризировать свой народ, убивать женщин, детей, стариков. Силовики пытаются очернить наше движение, им необходим прецедент для репрессий. Мы не планировали, у нас даже мысли не было устраивать бойню в центре мирного русского города. Информация из "источников в ведомствах" — вброс. Кому-то (не будем тыкать пальцем) нужен повод для новой волны арестов, репрессий», — говорится в телеграм-канале движения.

По словам националистов, сотрудников ФСБ ранее уже подозревали в причастности к провокациям, которые впоследствии становились поводом для спецопераций, в частности ликвидаций «боевиков».

«Тех, кто организовал эту провокацию, даже не смущает то, что у стрелка нашли символику НОД. Идеи и политический дискурс ЭНО взаимоисключают (мягко говоря) идеи НОД. Не логично, правда? А ещё стрелок был членом "Единой России". Думайте», — отмечают авторы заявления.

О том, что устроивший стрельбу у здания ФСБ Манюров был участником ЭНО, сообщила 22 декабря «Фонтанка». Движение, как сказано в телеграм-канале ЭНО, «объединяет идеи этнического национализма с идеями социализма для отдельно взятой нации». По версии «Фонтанки», центр ЭНО находится в Киеве. Манюров, отметило издание, был участником московской ячейки.