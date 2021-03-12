Начинающих вокалистов Свердловской области приглашают на творческую лабораторию «Усадьба Kids»

Творческая онлайн-лаборатория «Усадьба Kids» принимает заявки от юных певцов, музыкантов и авторов песен в возрасте от 5 до 17 лет. Это новый проект столичного агентства «АртМания», проводящего международный фестиваль «Усадьба Jazz», в котором наставниками участников станут известные артисты.

«Онлайн-лаборатория “Усадьба Kids” открывает набор заявок от талантливых ребят, которые хотят выпустить свой релиз, прокачаться с крутыми наставниками и выйти на одну сцену со звёздами мировой величины. Если тебе ещё нет 17, ты пишешь музыку, стихи или аранжировки, а может, классно поёшь, — welcome! Нашим студентом может стать каждый, и это совершенно бесплатно. Мы собрали топовых действующих музыкантов, актёров и продюсеров, которые помогут тебе записать релиз и сделать сценический номер», — говорится в официальном паблике лаборатории во «ВКонтакте».

Как отмечают организаторы, «Усадьба Kids» — это в первую очередь образовательный проект, а не конкурс талантов. Все участники проекта получат возможность пообщаться онлайн с кураторами и наставниками, пройти индивидуальные творческие задания от них и получить поддержку и советы. Среди наставников — Нино Катамадзе, Чулпан Хаматова, Тина Кузнецова, Алина Ростоцкая, актёры Анатолий Белый и Антон Кукушкин.

Для того чтобы стать участником лаборатории, нужно зарегистрироваться и заполнить анкету на сайте проекта. Приём работ ведётся по четырем категориям: «вокал», «инструменталист», «композиция и аранжировка» и «поэтический перформанс».

Фестивальный тур «Усадьба Kids» пройдёт в Екатеринбурге на сцене Детской филармонии с 23 по 25 апреля. Здесь пройдут мастер-классы, ворк-шопы и репетиции с наставниками.

Кроме Екатеринбурга, отборочные туры и концерты «Усадьбы Kids» пройдут весной в Санкт-Петербурге и Сочи. Финальный гала-концерт состоится в июне в Москве в парке Горького — в нём примут участие финалисты региональных туров.