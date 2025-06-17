Начался суд над бывшим начальником РЭО ГИБДД Нижнего Тагила Андреем Торощиным

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего начальника РЭО ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» Андрея Торощина.

Органами следствия Торощин обвиняется в 14 преступлениях, связанных с получением взяток в значительном и крупном размерах. Как полагает обвинение, взятки предназначались за содействие сдающим экзамены на получение водительских прав. Незаконное вознаграждение обеспечивало кандидатам успешную сдачу теоретической части экзамена на управление транспортными средствами. Преступления совершались в период с января 2022 года по май 2024 года.

«Реализуя свой преступный умысел, бывший начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД, используя должностные полномочия вопреки интересам службы, через посредника получил от 14 кандидатов в водители взятки на общую сумму более 1,8 млн рублей. В период с марта 2022 года по май 2024 года обвиняемый в интересах взяткодателей создал при приёме теоретических экзаменов на право управления транспортными средствами благоприятные условия для их сдачи. В частности, используя дополнительный терминал, обвиняемый запускал программу, имитирующую автоматизированную систему для проведения теоретического экзамена, при этом отмечал правильные ответы на вопросы в экзаменационном билете, обеспечив успешную сдачу взяткодателям экзамена», — рассказали ранее АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Подсудимый вину признаёт частично, не согласен с количеством эпизодов, суммами взяток и описанием преступного деяния, отмечают в пресс-службе Свердловского областного суда.

Идёт судебное следствие.