Начало новой рабочей недели в Нижнем Тагиле будет тёплым

Новая рабочая неделя порадует свердловчан теплом. Но уже во второй половине недели синоптики Уральского гидрометцентра обещают похолодание.

Сегодня днём, 8 ноября, в Нижнем Тагиле воздух прогреется до +2 °C, ночью – до -1 градуса. Во вторник, 9 ноября, будет ещё теплее: +4 градусов днём и -4 ночью.

А вот со среды начнётся похолодание. 10 ноября днём в Нижнем Тагиле ожидается снег, температура воздуха днём составит -1°C, ночью – -11°C.

В четверг, 11 ноября, днём ожидается переменная облачность, столбики термометров покажут -3 градуса. С 12 по 14 ноября температура будет колебаться от -1 до – -3 градусов днём, и от -4 до -6 ночью. Также пройдёт снег.