Начало марта в Нижнем Тагиле порадует солнечной погодой

Сегодня, 28 февраля, до 20:00 в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Единая дежурно-диспетчерская служба рекомендует ограничить время пребывания на улице и не открывать для проветривания помещений окна.

При этом сегодня днём ожидается солнечная и тёплая погода — до 0°C днём. Ночью станет заметно холоднее — до –12°C. В целом в первую неделю весны ожидается преимущественно солнечная погода с сильным ветром.

Во вторник, 1 марта, в светлое время суток столбики термометров покажут –2°C, а в тёмное — до –7°C. Порывы ветра могут достигать 12 метров в секунду. В среду, 2 марта, ожидается солнечная погода и 0°C, скорость ветра — до 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до –7°C.

3 марта, в четверг, синоптики обещают переменную облачность и –1°C днём, –6°C ночью. Ветер останется сильным — до 12 метров в секунду.

В пятницу, 4 марта, днём ожидается переменная облачность и –1°C, порывы ветра ослабнут до 7 метров в секунду. Ночью воздух охладится до –8°C. В субботу, 5 марта, тагильчан ждёт снежная и облачная погода. Днём столбики термометров покажут –1°C, ветер усилится до 12 метров в секунду. Ночью будет относительно тепло — до –2°C.

В воскресенье, 6 марта, синоптики обещают снежную погоду и 0°C, порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до –6°C.