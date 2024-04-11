Начальника полиции Алапаевска уволили из-за угона преступником служебного автомобиля 

Начальника полиции Алапаевска Сергея Анисимова уволили из МВД после инцидента с угоном служебного автомобиля подозреваемым. Необычный случай произошёл 12 марта. Местные оперативники должны были доставить из села Костино в отдел полиции подозреваемого в преступлении. По какой-то причине силовики оставили ключ в замке зажигания, чем и воспользовался злоумышленник, угнав служебный автомобиль Chevrolet Niva. Проезжая через село Нижняя Синячиха, угонщик не справился с управлением и врезался в будку. Там его и задержали. При этом Анисимов не стал регистрировать ЧП и докладывать о нём наверх. После того как информация об инциденте появилась в СМИ, в Алапаевск приехала проверка из главка.

Временно исполняющим обязанности начальника МУ МВД «Алапаевский» назначен подполковник Леонид Майков, возглавлявший до этого полицию Верхней Салды.