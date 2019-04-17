Начальник отдела противодействия коррупции МВД Екатеринбурга уволен в связи с утратой доверия

Прокуратура Екатеринбурга добилась увольнения главы антикоррупционного отдела МВД города по обвинению в коррупционных действиях, сообщает пресс-служба областного ведомства.

Во время прокурорской проверки было установлено, что начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции с использованием своих служебных полномочий получил от физического лица охотничье оружие и принадлежности к нему стоимостью свыше 700 тысяч рублей за совершение конкретных действий и бездействие в интересах данного лица.

Кроме того, по результатам анализа сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера установлено, что сотрудник при предоставлении данных сведений факт пользования им и членами его семьи дорогостоящим недвижимым имуществом скрывал.

По результатам проверки прокуратура города направила материалы в порядке ст. 37 УПК РФ в органы предварительного расследования, по результатам их рассмотрения в отношении данного сотрудника следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Также прокуратура города в адрес начальника ГУВД России по Свердловской области внесла представление, по результатам рассмотрения которого указанный сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.