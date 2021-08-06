Начальник отдела МВД Заречного заявил о дефиците кадров в полиции

Новый начальник отдела МВД города Заречный Фёдор Сажин рассказал о серьёзном дефиците кадров в полиции города, пишет местное издание «Зареченская ярмарка».

По его словам, при штате муниципального отдела в 307 единиц некомплект составляет 63 сотрудника.

«В ППС недокомплект составляет 22 сотрудника (это 41% от штатного количества), в ГИБДД — 13 сотрудников (21%), участковых — 10 сотрудников (31%). В результате создаётся большая загруженность, когда на одного сотрудника приходится нагрузка трёх человек. Поэтому граждане не видят сотрудников полиции на улице. Чувствуют отсутствие власти и легче совершают преступления. А всё начинается с мелкого: машины — на газоне, переход дороги в неположенном месте, передвигание лавочек на бульваре…» — сказал Сажин.

Ранее о дефиците кадров говорил врио начальника управления МВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко. По словам Швыдченко, самый большой дефицит кадров в патрульно-постовой службе — 30%, на втором месте служба участковых, где не хватает 17% сотрудников.