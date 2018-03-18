Наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней в Находке

На одном из избирательных участков Находки наблюдать зафиксировал факт вброса бюллетеней, пишет в Twitter «МБХ Медиа».

Издание отмечает, что наблюдатель «не хочет называть номер УИК до завершения голосования, чтобы не конфликтовать с комиссией». В то же время соотнесение видео с камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках, позволяет сказать, что нарушение произошло на УИК №1948.

Видео вброса бюллетеней на одном из избирательных участков Находки— сняла наблюдательница. Она не хочет называть номер УИК до завершения голосования, чтобы не конфликтовать с комиссией. Онлайн: https://t.co/wkGIuEYggG pic.twitter.com/KiGDh13EXw — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 18 марта 2018 г.

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