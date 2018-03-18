Наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней в Находке

18.03.2018 09:30

На одном из избирательных участков Находки наблюдать зафиксировал факт вброса бюллетеней, пишет в Twitter «МБХ Медиа».

Издание отмечает, что наблюдатель «не хочет называть номер УИК до завершения голосования, чтобы не конфликтовать с комиссией». В то же время соотнесение видео с камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках, позволяет сказать, что нарушение произошло на УИК №1948.

Информационный проект «МБХ медиа» был запущен в конце декабря 2017 года после блокировки по требованию прокуратуры сайта «Открытая Россия». Работу над проектом ведёт редакция «Открытой России», при этом подчёркивалось, что он не связан с движением, а принадлежит лично Ходорковскому.

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