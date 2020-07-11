На жителя Великого Новгорода завели уголовное дело о вандализме после того, как он самостоятельно «отреставрировал» городской фонтан

В Великом Новгороде возбудили уголовное дело о вандализме в отношении местного активиста Андрея Огнева. Как пишет «Север.Реалии», мужчина самостоятельно провёл «реставрацию» фонтана «Садко», покрасив бронзовые скульптуры в золотой и серебряный цвета.

«Это я убрал, очистил, помыл, перекрасил в золотой и серебряный цвет скульптуру фонтана Садко и царевны Волхолвы новгородского скульптора Курылева Эдуарда Николаевича. Хотел бы отметить, что я не вандал, я люблю свой город, люблю Россию и постоянно самостоятельными силами занимаюсь благоустройством города, привношу красоту, убираю мусор, занимаюсь экологическими акциями», — цитирует Znak.com заявление Огнева, опубликованное на его YouTube-канале «Хэппи славяне».

Мужчина также рассказал, что не стал согласовывать реставрационные работы с городскими властями, потому что «боялся столкнуться с бюрократическими сложностями».