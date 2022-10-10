На железнодорожной станции под Нижним Тагилом люди вынуждены ползать под вагонами, чтобы попасть на электричку

Пассажиры пригородных электричек на станции Монзино жалуются на работу РЖД. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Елена, её мама второй день наблюдает, как местные жители и садоводы вынуждены проползать под вагонами, чтобы добраться до платформы, где останавливается электричка.

«На станции Монзино ставят на отстой грузовые поезда, пассажирам приходится подлезать под вагонами, чтобы попасть на посадочную платформу. Вчера такое наблюдали, и сегодня повторилось. Разве это нормально?» — говорит женщина.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе СвЖД, накладки могли возникнуть из-за ремонтных работ, осложнения эксплуатационной обстановки на узловой станции Смычка, вызванного массовым подходом вагонов в адрес промпредприятий.