На железнодорожном вокзале Нижнего Тагила выявили нарушения пожарной безопасности 

Нижнетагильская транспортная прокуратура выявила ряд нарушений в сфере пожарной безопасности во время проверки железнодорожного вокзала города. Мероприятие было проведено при участии специалистов ОНДиПР Нижнего Тагила.

По итогу проверки было установлено, что система пожарной безопасности вокзала не отвечает требованиям закона, а действующая система вентиляции и кондиционирования не работает надлежащим образом. Представители надзорного ведомства направили исковое заявление в суд с требованием обязать ОАО «РЖД» устранить выявленные нарушения. Суд иск удовлетворил, решение в законную силу вступило.