На ж/д вокзале Нижнего Тагила появился автомат по приёму пластиковых бутылок

На железнодорожных вокзалах в Нижнем Тагиле, а также Серове и Первоуральске появились так называемые фандоматы, в которые можно сдать на переработку пластиковые бутылки объёмом до двух литров и алюминиевые банки.

Автоматы по приёму пластика стали продолжением проекта по сохранению экологической обстановки на полигоне Свердловской железной дороги. Ранее такие аппараты были установлены на железнодорожных вокзалах Екатеринбурга, Перми, Тюмени и Сургута. Сейчас общее количество фандоматов на вокзалах Свердловской магистрали выросло до десяти.

С их помощью с начала года уже собрано более 25 тысяч пластиковых бутылок и свыше 10 тысяч алюминиевых банок. Больше всего постарались пассажиры железнодорожных вокзалов в Сургуте и Перми.

Фандомат автоматически определяет тип сдаваемой тары, сканируя штрих-код. Затем сырьё распределяется в соответствующий контейнер для последующей отправки на переработку. Полученную тару используют для производства новой упаковки, строительных материалов, одежды, обуви и других полезных вещей.

В качестве поощрения любому, кто сдал вторсырьё в фандомат, начисляются экобонусы, которые можно обменять на скидки и баллы от партнёров проекта, среди которых торговые сети, магазины по продаже электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятия общественного питания, сервисные компании, онлайн-кинотеатры и прочее.