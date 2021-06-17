На заводе в Первоуральске от удара током погиб рабочий

В Первоуральске в цехе одного из промышленных предприятий 16 июня погиб рабочий, пишет E1.ru.

По данным источника издания, речь идёт о Новотрубном заводе, входящем в группу компаний «Синара». Мужчина работал электромонтёром и погиб от удара током, он скончался на месте.

«Произошёл инцидент, связанный с получением производственной травмы мужчиной 1988 года рождения. В ходе выполнения трудовых обязанностей он получил поражение электрическим током, в результате чего скончался», — сообщили в Следственном комитете.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»), тело погибшего отправят на судмедэкспертизу.