На заводе по производству химикатов в Первоуральске с рельсов сошёл поезд

Под Первоуральском на заводе, где производят химикаты, с рельсов сошли четыре вагона, три из них были загружены рудой, пишет E1.ru.

Инцидент произошёл 17 сентября, однако известно о нём стало только сейчас. В ситуации разбирается Свердловская транспортная прокуратура.

«В 12:35 на 14-м подъездном пути необщего пользования, принадлежащем АО "Русский Хром 1915", в городе Первоуральске произошёл сход четырёх железнодорожных вагонов. Три вагона, гружённые рудой, и один порожний», — сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В надзорном ведомстве организовали проверку по ситуации.

Первоуральское предприятие «Русский Хром 1915» специализируется на производстве хромовых соединений. Основными видами продукции являются бихромат натрия, бихромат калия, хромовый ангидрид, окись хрома, сульфат натрия и прочее.