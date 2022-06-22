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На заводе-музее Нижнего Тагила зажгли более 7 тысяч свечей в память о жертвах Великой Отечественной войны 

22.06.2022 13:43
На заводе-музее Нижнего Тагила зажгли более 7 тысяч свечей в память о жертвах Великой Отечественной войны 

В Нижнем Тагиле горожане, студенты вузов, ссузов и воспитанники военно-патриотических клубов приняли участие во всероссийской акции «Огненные картины» (0+), приуроченной ко Дню памяти и скорби. Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, участники акции выложили из 7 тысяч горящих свечей рисунок основного боевого танка российской армии Т-14.

Для создания картины понадобилось несколько часов и не одна сотня человек. Изначально планировалось провести акцию в парке имени Бондина, но мероприятие перенесли в один из цехов завода-музея из-за дождя.

Будущие горняки, металлурги, инженеры, педагоги и медики вместе с поисковиками отряда «Соболь», воспитанниками патриотических клубов «Ратник», «Медведь», «Вымпел», волонтёрами и кадетами внесли свой вклад в создание картины. Когда зажглись последние свечи, участники исполнили песни «Три танкиста» и «Катюша» и почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила / Илья Колесов 
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