На западе Казахстана проходят массовые беспорядки. Президент Токаев отправил правительство в отставку

На западе Казахстана продолжаются массовые протесты, которые начались 2 января из-за повышения цен на автомобильный газ с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Первые митинги прошли в Мангистауской области на западе страны. После протесты стали общенациональными, сообщает РБК.

Специальная комиссия для рассмотрения ситуации в Мангистауской области 4 января пообещала протестующим понизить цену на топливо до 50 тенге (8,67 рублей) за литр. Но 4 января, несмотря на обещание властей снизить цены на газ, протесты охватили весь Казахстан. Требования митингующих из социально-экономических стали политическими: отставка правительства.

В нескольких крупных городах, в том числе в Алма-Ате, протестующие вступили в стычки с силовиками. В городе подожгли и разбили несколько полицейских машин. Силовики использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Были слышны выстрелы, предположительно, резиновыми пулями.

Телеграм-канал NEXTA Live / видео с протестов в Казахстане

Из-за событий в Алма-Ате ночью президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алма-Ата с 5 до 19 января. В регионе установили комендантский час, на улицах проводится проверка документов, запрещено проведение массовых мероприятий, запрещена продажа оружия и боеприпасов, этилового спирта и алкоголя. Также антимонопольному ведомству поручено ввести временное регулирование цен на сжиженный газ сроком на 180 календарных дней. В областях предельные цены для населения не должны превышать уровень, установленный на конец 2021 года.

В ночь на 5 января президент Токаев принял отставку правительства. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов — первый заместитель премьер-министра республики.