На Занзибаре сгорел отель, в котором жили туристы из Екатеринбурга

В ночь на 16 января на Занзибаре сгорел отель, в котором жили русские туристы, среди них были и жители Екатеринбурга, пишет Е1.ru.

Инцидент произошёл в городе Пвани-Мчангани. Сначала пожар начался в соседнем здании, затем по крышам из пальмовых листьев пламя перекинулось уже на гостиницу. В результате заведение примерно за полчаса сгорело практически полностью.

Один из русских рассказал изданию LifeShot, что пожар в соседнем здании возник при проведении строительных работ. Сейчас клиентов сгоревшего отеля разместили в других гостиницах.