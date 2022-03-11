На закрытии фестиваля «Мой Бах» в Нижнетагильской филармонии выступит знаменитый оркестр B-A-C-H из Екатеринбурга

31 марта фестиваль «Мой Бах» (12+) в Нижнетагильской филармонии завершится концертом знаменитого камерного оркестра B-A-C-H из Екатеринбурга. Коллектив исполнит композиции Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Альфреда Шнитке и Макса Рихтера.

Как рассказали в филармонии, вместе с приглашённым оркестром выступит тагильская органистка Наталья Воронина. Она исполнит соло на фортепиано и клавесине. Фестиваль «Мой Бах» пройдёт в этом году в Нижнетагильской филармонии с 15 по 31 марта уже во второй раз.

Также в последний день фестиваля, 31 марта, подведут итоги конкурса видеороликов «Мой Бах» (6+). В течение всего фестиваля видеоработы будут появляться в группе филармонии во «ВКонтакте». Автор видео, которое наберёт больше всего лайков, станет победителем конкурса и получит денежный приз в размере 5 тысяч рублей. Остальным конкурсантам вручат подарочные сертификаты на приобретение билетов на филармонические концерты.

Первый концерт фестиваля состоится 15 марта в 18:30. На открытии (12+) вместо ранее заявленного выступления Никиты Мндоянца на сцену выйдет другой молодой пианист из Москвы — Николай Кузнецов. Для тагильчан солист исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Доменико Скарлатти, а также известные сонаты Людвига ван Бетховена. Концерт пройдёт в рамках проекта «Всероссийские филармонические сезоны» Минкультуры России.