На Южном подъезде к Нижнему Тагилу внедорожник сбил мужчину на пешеходном переходе

Вечером 4 июля на Южном подъезде к Нижнему Тагилу отечественный внедорожник «Нива» сбил мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, инцидент произошёл в 23:30. 36-летний мужчина переходил Южный подъезд, в этот момент его сбил автомобиль «Нива» под управлением 44-летнего водителя.

В результате ДТП пешеходу потребовалась помощь медиков — мужчину госпитализировали с переломом ноги и сотрясением мозга.

Проверка показала, что на момент совершения наезда водитель был трезв, ранее он два раза привлекался за нарушение ПДД.