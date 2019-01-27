На Южном подъезде к Нижнему Тагилу в лобовом ДТП пострадала школьница

Вечером 26 января на 15-м километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошло лобовое ДТП с участием Kia Sportage и Nissan Primera. По информации отдела пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 36-летний водитель Nissan не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате аварии травмировались две пассажирки Nissan: 12-летняя девочка получила ушиб грудной клетки и ноги, а 48-летняя женщина госпитализирована с сотрясением головного мозга, переломом рёбер и руки.