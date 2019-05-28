На Южном подъезде к Нижнему Тагилу в ДТП пострадали два человека (ФОТО)

Утром 28 мая на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали два человека. Около 8:30 в районе ТЦ DEPO 21-летний водитель ВАЗ-2107, двигаясь в сторону улицы Гагарина, при повороте налево не предоставил преимущество в движении и врезался в Hyundai Accent. Прибывшие на место ДТП спасатели МБУ «Центр защиты населения» с помощью специнструмента извлекли пострадавших из автомобиля и передали медикам. В результате ДТП водитель и 27-летняя пассажирка отечественной легковушки получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.