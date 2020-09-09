На Южном подъезде к Нижнему Тагилу в ДТП пострадала трёхлетняя девочка

Сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло вечером 8 сентября на 13-м км Южного подъезда. По информации отдела пропаганды ведомства, в 19:05 66-летний водитель Suzuki, двигаясь в сторону города, не успел притормозить и врезался во впереди стоящий Mitsubishi Lancer. От удара пострадала трёхлетняя девочка — пассажир Mitsubishi. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи диагностировали у ребёнка ушиб головы. Госпитализация не потребовалась.

«С начала 2020 года на дорогах города Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа произошло 27 дорожно-транспортных происшествий из-за несоответствия скорости конкретным условиям, в результате которых 7 человек погибли, 43 получили травмы различной степени тяжести. Водители при управлении транспортным средством должны выбирать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям, и быть внимательными на дорогах. Также за этот год произошло 12 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров. Дети в возрасте до 7 лет должны перевозиться с использованием детского удерживающего устройства, соответствующего росту и весу ребёнка», — разъясняют в Госавтоинспекции.