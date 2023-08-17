На Южном подъезде к Нижнему Тагилу в ДТП пострадал 6-летний ребёнок

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадал 6-летний ребёнок, которого бабушка повезла в торгово-развлекательный центр DEPO.

По информации ГИБДД, 16 августа 56-летняя женщина на автомобиле Nissan March двигалась по Свердловскому шоссе со стороны Николо-Павловского. Поворачивая к торгово-развлекательному центру DEPO, она допустила столкновение с автомобилем Mazda 3, который двигался по встречной полосе. В результате ДТП пострадал 6-летний мальчик, который был госпитализирован в детскую городскую больницу с ушибленной раной в области правого глаза. Сейчас врачи наблюдают за его состоянием, чтобы исключить сотрясение головного мозга.

В момент ДТП ребёнок находился в детском удерживающем устройстве на заднем пассажирском сиденье, был пристёгнут, что минимизировало последствия ДТП и помогло избежать серьёзных травм.

Инспекторы ГИБДД установили, что водитель Nissan имеет стаж управления 9 лет. Женщина рассказала, что везла внука в детский центр. Поворачивая налево, она не увидела Mazda из-за другого автомобиля, который ехал по соседней встречной полосе. В свою очередь 40-летний водитель Mazda объяснил, что ехал на зелёный свет и не ожидал, что Nissan не предоставит ему преимущества. Он начал тормозить, но столкновения избежать не удалось.

В ГИБДД отмечают, что оба водителя были трезвы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.