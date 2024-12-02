На Южном подъезде к Нижнему Тагилу в ДТП погибли три человека

В 17:00 29 ноября на 9 км автодороги Южный подъезд к Нижнему Тагилу произошло смертельное ДТП. Как рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции, 49-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь в сторону Нижнего Тагила, по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовым Fiat Ducato, под управлением 46-летнего мужчины. После удара легковой автомобиль съехал в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля Fiat Ducato, а также пассажир автомобиля Hyundai Solaris, 75-летний детский тренер по хоккею Виктор Русаков получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте. Водитель легковушки в тяжёлом состоянии был госпитализирован в лечебное учреждение Нижнего Тагила. Как позже сообщили в ГАИ, врачам не удалось спасти жизнь мужчины, он умер в реанимации.

«Легковой автомашиной управлял местный житель, имеющий стаж вождения 29 лет, ранее 9 раз привлекавшийся к ответственности за нарушения ПДД. Автомобилем Fiat управлял житель Екатеринбурга. В каком состоянии находились водители в момент происшествия, будет установлено в ходе проведения медицинских экспертиз», — рассказали АН «Между строк» в Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожного надзора Госавтоинспекции провели осмотр участка автодороги — неудовлетворительных дорожных условий не выявлено. По факту ДТП проводятся следственные мероприятия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.