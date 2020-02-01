На Южном подъезде к Нижнему Тагилу столкнулись четыре автомобиля

Утром 1 февраля произошла массовая авария на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. На Свердловском шоссе столкнулись четыре автомобиля.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, массовое ДТП произошло в 9:40. 22-летний водитель ВАЗ-2109, следуя по Южному подъезду со стороны улицы Садоводов в сторону улицы Гагарина, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Sprinter под управлением 37-летней женщины.

От удара иномарка врезалась в следующий в попутном направлении Nissan Tiggo, за рулём которого находилась 59-летняя водитель, а отечественную легковушку отбросило на Renault Duster под управлением 48-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Toyota получила тупую травму живота и была отпущена домой после осмотра медиков.