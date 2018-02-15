На Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло тройное ДТП

Вчера вечером на 10-м километре Южного подъезда к Нижнему Тагилу произошла авария с участием трёх автомобилей. По предварительной информации пресс-службы областной ГИБДД, виновником ДТП стал 44-летний водитель Kia Rio, лишённый прав управления транспортом в конце января. Он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой «Газелью» и ВАЗ-2115, после чего отечественная легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

Сильнее всех пострадал 30-летний пассажир ВАЗа. Медики диагностировали у него перелом рёбер. Водители Kia Rio и «Газели» серьёзных травм не получили.