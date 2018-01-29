На Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло тройное ДТП

В минувшую субботу на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло ДТП с участием трёх автомобилей. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai неверно выбрал дистанцию и допустил столкновение с ВАЗ-21110, который поворачивал налево к заправке. После удара «кореец» отлетел вправо и зацепил Mitsubishi, ехавший по крайней правой полосе попутного направления. В результате аварии пострадала девушка — пассажир Mitsubishi, сообщает ИА «Все новости». Ей была оказана медицинская помощь.