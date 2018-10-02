На Южном подъезде к Нижнему Тагилу появятся шумозащитные экраны

Управление автомобильных дорог Свердловской области разместило на сайте госзакупок тендер на разработку проекта установки шумозащитных экранов на Южном подъезде к Нижнему Тагилу. Согласно технической документации, три сооружения, каждое протяжённостью около 500 метров, будут располагаться с 11-го по 15-й километр дороги. Стартовая стоимость проекта составила до 4 млн 672 тысяч рублей. Заявки принимаются до 29 октября, исследовательские работы должны быть закончены до 28 февраля 2019 года.

В 2010 году участок Южного подъезда протяжённостью более четырёх километров был открыт после реконструкции. Тогда же вдоль расширенной до четырёх полос дороги в районе посёлка Старатель появилось несколько шумоизоляционных панелей, однако их установка была прекращена, едва начавшись.