На Южном подъезде к Нижнему Тагилу появился участок дороги, оборудованный «шумовой разметкой»

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу досрочно отремонтировали участок дороги с 10 по 15 километр и сделали там «шумовую разметку», разделяющая встречные потоки транспорта. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Движение на участке, приведённом в соответствие с нормативами, осуществляется в нормальном режиме. Этот объект входит в Нижнетагильскую городскую агломерацию и обеспечивает бесперебойное сообщение между двумя крупнейшими городами области. Трафик здесь очень плотный. Обновление этого участка сделает движение удобнее и безопаснее», – отметил начальник службы содержания, ремонта и диспетчеризации Управления автодорог Свердловской области Константин Кудрявцев.

На обновлённом участке полностью заменили верхний слой дорожного полотна на площади 69 тысяч кв. метров. При ремонте использовались инновационные технологии. Покрытие выполнено из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 с предварительным розливом битумной эмульсии. Продольные швы закрывались стыковочной битумно-полимерной лентой. Благодаря этому полотно обладает повышенной устойчивостью к образованию колеи.

Также на участке установлено 2,5 тысячи метров барьерного ограждения. Кроме того, дорожники отремонтировали остановочную площадку для автобусов, тротуар и пешеходное ограждение.

Особенность нового участка — специальная «шумовая разметка» со структурной поверхностью. Она разделяет встречные потоки движения. При наезде колеса на объёмные «шашечки» возникает вибрационный эффект.

Напомним, в рамках реализации региональной составляющей национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области при поддержке губернатора Евгения Куйвашева реализуются региональные проекты: «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Свердловской области, а также Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019 — 2024 годы», «Региональная и местная дорожная сеть Свердловской области, а также Екатеринбургской городской агломерации и Нижнетагильской городской агломерации на 2019 — 2024 годы», «Безопасность дорожного движения (Свердловская область)».