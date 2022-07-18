На юбилейную сувенирную продукцию мэрия Нижнего Тагила потратит 816 тысяч рублей

К 300-летию Нижнего Тагила администрация города заказала сувенирную продукцию. На футболки, кепки, шопперы и термокружки с логотипом муниципалитет планирует потратить более 800 тысяч рублей. Информацию об этом власти города разместили на портале госзакупок.

Согласно контракту, изделия будут выдержаны в единой цветовой гамме — зелёном и белом цветах. Компания, которая выиграет аукцион, должна изготовить по 500 хлопковых футболок, кепок с металлической застежкой, шопперов из хлопка и пластиковых термокружек. На все изделия при помощи шелкографии будет нанесён юбилейный логотип.

Начальная стоимость контракта составляет 816 тысяч рублей. На футболки администрация города готова потратить 288 тысяч рублей, изготовление бейсболок потребует 196 тысяч рублей, на шопперы предусмотрели 167 тысяч рублей, дешевле всего обойдутся термокружки — 164 тысячи рублей.

Подать заявки компании могут до 21 июля. На всю продукцию производитель должен предоставить гарантию на 12 месяцев.

Напомним, в июле уже вышли открытки к 300-летию Нижнего Тагила. На почтовой карточке изображены Театральная площадь, Нижнетагильский драматический театр и памятник изобретателям Черепановым. Также в марте были выпущены почтовые конверты в честь 300-летия основателя лакового промысла на Урале и родоначальника знаменитой династии тагильских художников Андрея Худоярова.

Отмечать свой юбилей Нижний Тагил будет с пятницы, 12 августа, по воскресенье, 14 августа. С подробной праздничной программой можно познакомиться на специальном сайте «Нижний Тагил 300».