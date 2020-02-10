На выплаты ветеранам к 75-летию Победы направят более 71 млрд рублей

Выплата ветеранам войны и приравненным к ним лицам, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной воне, будет произведена в апреле-мае текущего года, сообщил «Интерфаксу» премьер РФ Михаил Мишустин.

«Президент в пятницу подписал указ о единовременной выплате тем, кто внёс свой вклад в достижение Победы на полях сражений и в тылу. В общей сложности, с учётом доставки выплаты, мы направим на эти цели из федерального бюджета более 71 млрд рублей. Ветераны получат эти средства в апреле-мае», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он подчеркнул, что задача правительства — «оперативно подготовить все необходимые акты, чтобы выплата поступила вовремя». Со своей стороны вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что выплату получит «1,15 млн наших граждан». Она уточнила, что выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники войны и инвалиды войны, ветераны войны из числа лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники фашизма, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших участников Великой Отечественной войны и инвалидов войны, «это 537,1 тысячи человек».

Кроме того, по её словам, выплаты в размере 50 тысяч рублей получат ветераны Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла, а также бывшие совершеннолетние узники фашизма.

«В такой категории у нас 601,4 тысячи человек», — сказала Голикова.

Она особо отметила, что «единовременная выплата будет осуществлена гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Эстонии, Латвии и Литвы».

«Выплата будет производиться Пенсионным фондом и органами, которые осуществляют выплату военных пенсий», — уточнила Голикова.

Она подчеркнула, что «гражданам не нужно будет подавать никаких дополнительных заявлений — всё это будет осуществлено автоматически в апреле-мае 2020 года». По словам Голиковой, она дала поручение, чтобы к 18 февраля Минтруд подготовил все необходимые документы.