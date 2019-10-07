На выплату штрафа государству в 48 млн рублей экс-мэру Кировской области Белых понадобится тысяча лет

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, которого приговорили к восьми годам колонии за взятки, заявил РБК, что для выплаты назначенного судом штрафа в 48,2 миллиона рублей ему понадобится тысяча лет.

Он напомнил об аресте его имущества, стоимость которого Белых оценил в 5-7 миллионов рублей. У него также есть небольшая двухкомнатная квартира в Перми, купленная до прихода на госслужбу, несколько книг и сувениров. Кроме того, часть его зарплаты (4,8 тысячи рублей) в колонии, где он работает библиотекарем, уходит на оплату задолженности.

«Чтобы погасить штраф, который я должен государству, мне нужно ровно тысячу лет», — сказал бывший губернатор.

Напомним, в феврале 2018 года Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима — его признали виновным в получении взяток от руководства Нововятского лыжного комбината. Политик своей вины не признал.

В апреле Пресненский суд Москвы отказал Никите Белых в отсрочке на пять лет срока выплаты штрафа в размере 48 миллионов рублей. Защита утверждала, что ни у самого Белых, ни у его доверителей нет денег для выплаты штрафа, а за пять лет их удастся найти.