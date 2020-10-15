На выходных в Свердловской области пройдет мокрый снег

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко сообщила, что на выходных в Свердловской области похолодает и пройдёт дождь с мокрым снегом, пишет Znak.com.

По её словам, ухудшение погоды связано с атмосферным фронтом, который принёс в регион более холодный, северный ветер. Согласно прогнозу, в субботу днём в регионе будет +7 …+12 градусов, при этом на крайнем севере возможна температура +2 градуса. Ночью ожидается +2 …+7 градусов, на крайнем севере будет до –3 градусов. Синоптики прогнозируют сильный ветер со скоростью 18 метров в секунду. В Екатеринбурге в субботу ожидается +7 …+9 градусов, ночью — +4 …+6. Отдельные порывы ветра достигнут скорости 15 метров в секунду.

Прогнозы на воскресенье сейчас уточняются, но в целом теплее не станет, отметила Галина Шепоренко.