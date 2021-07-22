На выборы в Госдуму РФ заявилось почти 6 тысяч кандидатов

На выборы в Госдуму Центральная избирательная комиссии РФ заверила списки 15 политических партий. Всего в нижнюю палату парламента выдвинули 5806 кандидатов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«На выборах депутатов Госдумы заверены списки кандидатов 15 избирательных объединений. Выдвинуты всего 5806 кандидатов, из них по федеральному округу — 4183 кандидата, по одномандатным округам — 1623, в том числе самовыдвиженцев 174 человека», — цитирует «Парламентская газета» Памфилову.

Всего в 85 регионах России запланировано 4407 избирательных кампаний разных уровней. В 60 регионах пройдут выборы депутатов Заксобраний, ещё в девяти изберут губернаторов. В рамках выборов в органы местного самоуправления пройдёт 4318 кампаний в 84 субъектах РФ и 19 местных референдумов.

По избирательным кампаниям всех уровней на сегодняшний день выдвинуто 45 696 кандидатов.