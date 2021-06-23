На выборы в Госдуму потратят больше 21 млрд рублей

На выборы депутатов Госдумы восьмого созыва из бюджета выделили 21,4 млрд рублей, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, «такой суммы ЦИК России из бюджета ещё никогда не получал». Дополнительно почти 5 млрд рублей было выделено из резервного фонда правительства на обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности.

Наибольшее количество средств получат Москва и Санкт-Петербург — по 802 млн рублей и 408 млн рублей соответственно. 96 млн рублей получит сам ЦИК, ещё 655,5 млн рублей — нижестоящие избиркомы, почти 198 млн выделят на изготовление печатной продукции, 279 млн рублей уйдёт на доставку избирательных документов. 172,4 млн рублей потратят на информационно-разъяснительную деятельность, на «другие расходы» уйдёт чуть больше 6 млн рублей.

Выборы депутатов Госдумы пройдут с 16 по 19 сентября как в очном, так и онлайн-режиме. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.