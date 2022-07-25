На выборы в городскую Думу Нижнего Тагила зарегистрировались 117 кандидатов от 18 до 72 лет

Ленинская районная территориальная комиссия Нижнего Тагила опубликовала списки кандидатов на предстоящие сентябрьские выборы в гордуму восьмого созыва. Всего на них зарегистрировались 117 кандидатов, четверо оказались однофамильцами. Среди претендентов 25 кандидатов-самовыдвиженцев, 25 человек выдвинуты от «Единой России», 24 — от ЛДПР, 19 — от партии «Новые люди», 13 — от КПРФ, 10 — от «Справедливой России» и один — от партии «Гражданская инициатива». Обо всех кандидатах по округам рассказываем в нашем материале.

Напомним, 11 сентября выборы в гордуму Нижнего Тагила пройдут по новым правилам. В конце 2021-го муниципалитет принял решение вернуться к мажоритарной системе, и теперь депутатов будут избирать только по одномандатным округам. Изменения коснулись и числа депутатских кресел: теперь их 25 вместо 28.

По избирательному округу № 1 на депутатский мандат в качестве самовыдвиженцев претендуют два кандидата: замдиректора компании по продаже медицинской техники Андрей Волков и старший инспектор-приёмщик Григорий Полявин. Отметим, что ранее последний выдвигал свою кандидатуру на праймериз «Единой России», но уступил директору по персоналу «Уралвагонзавода» Алексею Балыбердину, который представляет правящую партию. Кроме того, в этом округе на кресло депутата претендуют старший мастер участка «Уралвагонзавода» Алексей Баклыков от КПРФ и депутат действующего созыва, акушерка Екатерина Сидорова от ЛДПР, которая заменила предыдущего парламентария Кирилла Романова. Его лишили депутатского мандата в конце апреля из-за того, что он не предоставил сведения о своих доходах за прошедший год.

В избирательном округе № 2 конкуренция ничуть не меньше: здесь на депутатское кресло претендуют четыре представителя от разных партий. Среди них — действующий депутат, директор ООО «УБТ-Сервис» Гаджи Абдулов, он выдвигается от партии «Единая Россия». От КПРФ на выборы зарегистрировался бывший оперуполномоченный уголовного розыска полиции, ныне — юрист ООО «Лидер» Руслан Белоконный, который был уволен из органов внутренних дел после того, как стал фигурантом дела по «отмазыванию» детского хоккейного тренера Алексея Атанасова от сдачи теста на наркотики. Партия «Новые люди» выдвинула индивидуального предпринимателя Кирилла Онуфриенко. И последний кандидат в этом округе — 18-летний Данил Штанов от ЛДПР.

По избирательному округу № 3 зарегистрировано также четыре кандидата, все выдвинуты партиями. Коммунистов представляет слесарь-ремонтник «Уралхимпласта» Юрий Андреенок, от партии «Новые люди» зарегистрировался индивидуальный предприниматель Даниил Клейменов, от партии либералов — предприниматель Евгений Юнчик, от «Единой России» — действующий депутат, генеральный директор «Уралкриомаша» Дмитрий Скоропупов.

В избирательном округе № 4 единственному самовыдвиженцу активисту Александру Иванову, выступающему за права работников «Уралвагонзавода», отказали в регистрации на выборы. Сейчас мужчина готовит судебный иск. Поэтому здесь баллотируются только три партийных кандидата: заместитель директора по персоналу «Уралвагонзавода» Ирина Артамонова от «Единой России», электросварщик «Уралвагонзавода» Сергей Власенко от КПРФ и слесарь по сборке металлоконструкций НТЗМК Андрей Рябков от ЛДПР.

В избирательном округе № 5 с четырьмя партийцами конкурирует самовыдвиженец пенсионерка

Ольга Вострых. «Новые люди» выдвигают дежурного электрослесаря по ремонту оборудования «Стройкомплекса» Константина Гаврилова, кандидатом от ЛДПР является временно неработающая Марина Киселёва, от КПРФ — начальник конструкторского сектора «Уралвагонзавода» и первый секретарь партии Анатолий Марченков. Правящую партию представляет спикер гордумы Вадим Раудштейн.

По избирательному округу № 6 выдвигаются всего три партийных кандидата: начальник вагоносборочного производства «Уралвагонзавода» Сергей Лавров от «Единой России», самозанятый Алексей Димитров от СР и составитель поездов на ЕВРАЗ НТМК Никита Татуров от ЛДПР.

В избирательном округе № 7 четыре кандидата. В качестве самовыдвиженца на кресло депутата претендует педагог дополнительного образования Дзержинского дворца детского и юношеского творчества Владимир Боталов. «Единая Россия» выдвинула заместителя главного инженера по подготовке производства «Уралвагонзавода» Андрея Давыдова. От ЛДПР заявляется контролёр качества ООО «Металлинвест — Завод металлоконструкций» Ксения Лаптева. Четвёртый кандидат в этом округе — заведующая женской консультацией, врач-акушер-гинеколог Евгения Михайлиди от «Справедливой России — За правду».

В округе № 8 на депутатское кресло претендуют действующий депутат, председатель комиссии по регламенту и этике и член партии «Единая Россия» Владимир Антонов, а также кандидат от Либерально-демократической партии предприниматель Михаил Щёкин и инженер по организации и нормированию труда «Уралвагонзавода» Елена Морозова от партии «Новые люди».

Самое большое число кандидатов в округе № 9. Здесь в качестве самовыдвиженцев зарегистрировались предприниматель Евгений Даниленко и временно неработающая Ольга Южакова. От партий выдвигаются четыре кандидата: директор по развитию ООО «БК Групп» Сергей Бурлай от «Единой России», начальник участка «Высокогорского завода нестандартного оборудования» Александр Корляков от КПРФ, сменный мастер «Уралвагонзавода» Максим Широков от ЛДПР и администратор зубной клиники «МОРСЕль» Светлана Баданина от партии «Новые люди».

В округе № 10 в качестве единственного самовыдвиженца зарегистрировалась Алёна Бабенкова, девушке 25 лет, она работает на заправке ООО «Газпромнефть-Центр». Ещё четыре кандидата — представители партий. От «Справедливой России — За правду» выдвигается педагог Сергей Белоусов, от «Единой России» претендует на депутатское кресло действующий парламентарий, начальник коксохимического производства Никита Беркутов, от ЛДПР — генеральный директор ООО «НПО СВ-ХРОМАТОГРАФИЯ» Вячеслав Еремеев, от партии «Новые люди» — оператор электронно-вычислительных машин ЕВРАЗ НТМК Ирина Фуфаева.

В избирательном округе № 11 как самовыдвиженец подала документы ведущий специалист ЕВРАЗ НТМК Елена Александрова. От «Единой России» баллотируется директор детских садов «Радость» Елена Городилова, от «Новых людей» — менеджер по снабжению в администрации ООО «Стройметсервис» Алексей Львов, от ЛДПР — пенсионер Владимир Солодков, от СР — временно неработающий Василий Ткачук.

В избирательном округе № 12 как самовыдвиженец выдвигается экоактивист и руководитель РОО СО «Чистый Урал» Дмитрий Есин. От «Единой России» баллотируется президент НКО «Фонд социальной поддержки работников предприятий железнодорожно-промышленного комплекса Министерства путей сообщения РФ» Станислав Зыкин, от ЛДПР — индивидуальный предприниматель Ольга Найдёнова, от партии «Новые люди» — инженер по комплектации спецпродукции, заместитель начальника отдела «Нижнетагильского института испытания металлов» Иван Путилов, от КПРФ — вальцовщик по сборке и перевалке клетей ЕВРАЗ НТМК Захар Седяев.

Отметим, что в некоторых округах среди кандидатов стали появляться однофамильцы. Так, в избирательном округе № 13 зарегистрированы два кандидата с фамилией Журавлёва. Надежда Журавлёва, общественница, экс-кандидат в депутаты ЗакСо от «Справедливой России», и Анна Журавлёва, заместитель директора ООО «Антолл». «Единую Россию» в этом округе представляет главврач Демидовской горбольницы Сергей Овсянников, а ЛДПР — директор «Нижнетагильского центра сертификации и охраны труда» Юлия Азарова.

В избирательном округе № 14 кроме партийных кандидатов выдвигается директор Высокогорского многопрофильного техникума Лев Казаков. От «Новых людей» зарегистрирован Алексей Игнатьев, от ЛДПР баллотируется индивидуальный предприниматель Алексей Лабазин, от «Единой России» — сердечно-сосудистый хирург городской больницы № 4 Андрей Шерстобитов.

В 15-м избирательном округе от ЛДПР подала документы начальник производственно-технического отдела МУП «Тагилдорстрой» Мария Клестова, от «Единой России» зарегистрировался педагог дополнительного образования Дома детского творчества Ленинского района Виктор Стариков, от КПРФ — слесарь механосборочных работ АО «УКБТМ» Сергей Фоменко, от «Новых людей» — главный электрик «Горэнерго-НТ» Антон Шурыгин.

В избирательном округе № 16 один самовыдвиженец — пенсионер Владимир Борисов. От ЛДПР выдвигается начальник участка «Горэнерго-НТ» Александр Бузмаков, от «Единой России» — действующий депутат, директор школы № 32 Галина Масликова. Партию «Новые люди» представляет заместитель директора ООО «ЧТС на Среднем Урале» Ильшат Низамов, КПРФ — временно неработающий Игорь Чернов.

В округе № 17 снова появляются кандидаты-однофамильцы. Здесь баллотируются Александр Данилов от КПРФ и неработающий самовыдвиженец Константин Данилов, который живёт в посёлке Новоасбест. Также в качестве самовыдвиженца зарегистрировались пенсионер Вячеслав Залесов и ведущий специалист управления планирования, подбора и подготовки персонала ЕВРАЗ НТМК Антон Терехов. «Единую Россию» представляет медиаменеджер Ирина Пудовкина, ЛДПР — студент горно-металлургического колледжа 20-летний Никита Лобарев, от «Новых людей» зарегистрирован монтажник технологического оборудования Павел Улыбин.

В округе № 18 среди шести кандидатов — два самовыдвиженца: временно неработающий Анатолий Попов и управляющий автомойкой Фёдор Трачук. От партий за кресло в местном парламенте будут бороться Владимир Желиба (КПРФ), директор Дворца национальных культур Марина Кибардина («Единая Россия»), Игорь Кубасов (ЛДПР) и начальник участка МУП «Тагилдорстрой» Александр Решетников («Новые люди»).

Избиратели округа № 19 будут выбирать между четырьмя кандидатурами. Так, от ЛДПР баллотируется директор ООО «Полюс КоМ-НТ» Екатерина Носова, «Единую Россию» представляет директор благотворительного фонда «Первый» Дмитрий Костенников. Справедливороссы выдвинули кандидатуру действующего депутата, председателя ТОС «Прудок» Игоря Макарова, с которым конкурирует его однофамилец водитель-инкассатор Иван Макаров.

В округе № 20 все претенденты на депутатское кресло выдвинуты партиями. От «Новых людей» заявился главный специалист ЕВРАЗ НТМК Михаил Казаковцев, «Единую Россию» представляет директор по энергетике Дивизиона «Урал», действующий депутат Денис Корякин, ЛДПР — Марина Пирогова, от «Справедливой России — За правду» баллотируется директор ООО ЧОП «Союз» Артём Сидягин.

В округе № 21 представлено четыре кандидата: 20-летняя Карина Гуляева от ЛДПР, начальник доменного цеха ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов от «Единой России», ведущий специалист ЕВРАЗ НТМК Оксана Феофанова от «Новых людей» и тренер спортшколы «Тагилстрой» Илья Яговитин от «Справедливой России — За правду».

В избирательном округе № 22 также есть однофамильцы. Здесь зарегистрировано три самовыдвиженца: ведущий инженер ЕВРАЗ НТМК Роман Мишин, студент торгово-экономического колледжа 19-летний Андрей Мулюков и директор ООО ТСК «УралСтройСистема» Антон Скорев. «Справедливую Россию — За правду» представляет помощник депутата Госдумы Александр Мишин, от партии «Новые люди» зарегистрировался машинист крана Сергей Телелейко, от ЛДПР — заместитель начальника участка ВГОКа Андрей Мельник, от правящей партии — директор ЕВРАЗ НТМК по персоналу Юлия Ефименко.

По округу № 23 на депутатское кресло претендуют четыре кандидата. От КПРФ заявился пенсионер Сергей Пудовкин, от ЛДПР — инженер строительного контроля Иван Статков, от «Новых людей» — ведущий специалист ЕВРАЗ НТМК Данил Юдин, от «Единой России» — действующий депутат, начальник технического управления ЕВРАЗ НТМК Константин Шведов.

В избирательном округе № 24 зарегистрирован единственный кандидат от партии «Гражданская инициатива» — грузчик «Уралвагонзавода» Татьяна Балакина. Кроме неё, в списках числятся заместитель генерального директора по производству ООО «Уралдомноремонт-Екатеринбург» Виктор Иванов от «Новых людей», директор по управлению проектами Дивизиона «Урал» Павел Колпаков от «Единой России», заведующая библиотекой № 3 Ирина Титова от ЛДПР. Единственный самовыдвиженец по этому округу Ярослав Солорев работает слесарем-сантехником в управляющей жилищной компании «СтройСервис».

В последнем, 25-м избирательном округе зарегистрировано пять кандидатов, двое из которых — самовыдвиженцы: грузчик ЕВРАЗ НТМК Елена Орехова и 25-летний студент УрФУ Фахриддин Бутаев. От «Единой России» здесь выдвигается директор санатория «Ленёвка» Римма Ильина, от «Новых людей» — директор АО «Сервисавтоматика» Александр Костин, от справедливороссов — Татьяна Паршина.

В Ленинской районной территориальной комиссии сообщили, что по состоянию на 1 января 2022 года в Нижнем Тагиле зарегистрировано 261 798 избирателей.