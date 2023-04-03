На «ВСМПО-Ависма» сменился гендиректор

Дмитрий Осипов уходит с должности гендиректора «ВСМПО-Ависма», сообщает Telegram-канал Octagon Ural. Информацию подтверждают в пресс-службе предприятия, уточняя, что топ-менеджер покидает компанию по семейным причинам.

«Я искренне благодарю всех сотрудников “ВСМПО-АВИСМА”, а также наших акционеров и партнеров за сотрудничество и поддержку в важный для предприятия период. Мне было очень приятно работать с сильной и преданной своему делу командой и внести свой вклад в достижения компании», — приводятся слова Дмитрия Осипова.

Дмитрий Осипов возглавлял корпорацию с 11 января 2021 года. До этого он занимал руководящие должности в компаниях «Уралкалий» и «Уралхим». Обязанности генерального директора будут возложены на первого заместителя генерального директора-исполнительного директора Николая Мельникова.