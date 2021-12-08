На вокзале в Нижнем Тагиле задержали карточного шулера, обманувшего пассажира поезда на 62 тысячи рублей

В Линейном отделе МВД на станции Нижний Тагил возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего местного жителя, который подозревается в мошенничестве. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ведомства, 22 ноября на вокзале к сотрудникам ППС обратился один из пассажиров поезда Екатеринбург — Приобье. Пострадавший указал на стоящего около поезда мужчину и пояснил, что месяц назад в пути следования до Екатеринбурга в нечестной игре проиграл ему в карты 62 тысячи рублей.

Транспортные полицейские установили, что злоумышленник с 20 лет хорошо играет в карты. 13 октября он сел в Невьянске в поезд до Екатеринбурга. Мужчина зашёл в вагон, повесил верхнюю одежду на крючок свободного места и начал искать того, кто захочет сыграть с ним в карты.

«Такой пассажир нашёлся быстро. Сначала злоумышленник предложил сыграть на интерес, поддался 26-летнему оппоненту, а после нескольких проигрышей назначил первую ставку, с каждым разом она росла и достигла 30 тысяч рублей. В итоге пассажир проиграл мошеннику 62 тысячи рублей. Оказалось, что злоумышленник специальным образом осуществил сдвиг колоды и прекрасно знал, какие карты в руках доверчивого пассажира», — отметили в полиции.

Уже в Екатеринбурге мошенник выбросил колоду карт, деньги положил на карту и в дальнейшем всё потратил.

Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В скором времени уголовное дело будет передано в суд. В ведомстве также отметили, что мошенник вернул потерпевшему все похищенные деньги.